Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği’nin emek fiyatlarını Euro üzerinden hesaplayacağı açıklamasını YENİDÜZEN’e değerlendiren ekonomistler, siyasi iradenin stabil para birimine geçişi reddetmesine karşın ülke ekonomisinin buna dönüştüğünü söyledi; “sırada maaşlar var” değerlendirmesinde bulundu.

YENİDÜZEN – ÖZEL

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na bağlı Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği’nin emek fiyatlarını Euro üzerinden hesaplayacağı açıklamasını YENİDÜZEN’e değerlendiren ekonomistler, siyasi iradenin stabil para birimine geçişi reddetmesine karşın ülke ekonomisinin buna dönüştüğünü söyledi.

Piyasadaki ekonomik döngünün, tüm mal satışlarının dövize endeksli olduğunu ifade eden ekonomistler, günümüzde hizmet satışlarının da dövize endekslenmeye başladığını belirtirken, bunun gün be gün hızla artacağı görüşünde.

Esnafın tek amacının güvence ve istikrar olduğuna vurgu yapan ekonomistler, çok yakın zamanda maaşların da döviz olarak talep edeceğini dile getirdi.

Hükümetin acilen bu duruma kulak vermesi gerektiğini vurgulayan ekonomistler, esnaf ve vatandaşın içinde olduğu dönüşümle ilgili gerekli olumlu adımların atılması gerektiğini belirtti.

Ekonomist Mahmut Sezinler:

“Ülkede tüm mallar döviz üzerine, şimdi emek de döviz üzerinden, sırada ne kadlı? Sadece maaşlar kaldı”

Asgari ücret, ülkedeki geçim ve refah seviyesi üzerinden yapılan artışları yorumlayan Ekonomist Mahmut Sezinler, “Hayat pahalılığı üzerinden artış yapılıyor ama akabinde yine hayat pahalı oluyor. Dün belirlenen asgari ücret bugüne sterlin bazına düştü.” dedi.

Enflasyonun bir ekonomik zincir olduğunu ifade eden Sezinler, işçilik ve emeğin dövize endekslenmesiyle emekçinin kendini bireysel korumaya aldığını işaret etti. Sezinler, “Ne kadar hayat pahalılığı verilirse verilsin, eğer dövizin artış hızı kesilmezse, enflasyon düşmezse, bu alım günde etki yaratmaz. Artık insanlar kendini korumak için fiyatlarını dövize çevirdi.” yorumunda bulundu.

Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği’nin açıklamasıyla birçok işletmenin de bu yola girdiğini duyuracağı öngörüsünü paylaşan Sezinler, şöyle devam etti:

“Bunun ardı arkası gelecek, emeğe dayalı işler buna dönecek. Çünkü zaten emek dışı olan işler dövizle fiyatlanıyor. Yarın öbürgün tüm emekler de dövizle fiyatlanacak.

Bunun en iyi çözümü, kendimizi korumamızın en iyi yolu stabil muhasebe birimi ve ardından stabil para birimi. Bunun için de büyük bir siyasi irade gerek. Bu daha önce yapıldı ama siyasi irade tepkilere direnemedi. Madem ki tüm mallar emekle, emek de öyle, sadece maaşlar mı kaldı? Bence buna doğru adım adım ilerliyoruz. Aksi halde kendimizi enflasyondan koruyamayız.”

Ekonomist, DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Besim:

“Vatandaş ve esnaf mecburen dönüşüyor, hükümet artık bunu acilen gündeme almalı”

Ülkedeki ekonomik koşulların vatandaşı ve esnafı mecburi olarak dövize geçişe sürüklediğini ifade eden Ekonomist, DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Besim, “Hükümet, Maliye Bakanı bu konularla ilgili hiç konuşmuyor, konuşmalı, gündeme alınmalı. Esnaf buna zorlanıyorsa artık icraata geçilmeli” dedi.

Esnafın tek amacının güvence ve istikrar olduğuna vurgu yapan Besim, emekçilerin de alacağı maaşı çok yakın zamanda döviz olarak talep edeceğini dile getirdi.

Besim, açıklamasında özetle şunları ifade etti:

“Bu dönüşüm, eskiden sadece ithal mallardaydı. Hayatımızda çok fazla vardı ama son zamanlardaki enflasyon ve kurdaki istikrarsızlık özellikle küçük esnafın ve vatandaşın kendini güvenceye almak, bu riski en aza indirmek için yaptığı bir uygulama, bu dönüşüm mecburen başlayacak. Bu kaçınılmaz. Esnaf, döviz cinsinden aldığı bir ürünü döviz cinsinden satacak. Bu dönüşüm çok normal. Tek amaçları güvence ve istikrar.

Bu hizmeti sunan emekçiler de bunu talep edecek, bugün oto tamirciler, yarın inşaat, sonra turizm, herkes açıklaycak ve maaş talebi de buna evrilecek. Koşullar insanları buna dönüştürüyor.

Bu durum artık hükümetin de gündemine gelmeli. Hükümet, Maliye Bakanı bu konularla ilgili hiç konuşmuyor, konuşmalı, gündeme alınmalı. Esnaf buna zorlanıyorsa artık icraata geçilmeli.”