“Sinyalizasyon hatası nedeniyle kaza atlattık”

Girne Çevre Yolu’nda Mehmet Gürtunç’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının yaşandığı bölge yakınlarındaki bir trafik ışığında daha “sinyalizasyon hatası” sorunu bildirildi.

Polis, 23 Ekim’de meydana gelen kazada Gürtunç’un kırmızı ışıkta durması gerekirken aracını sürdüğünü ve bir başka araçla çarpışarak hayatını kaybettiğini açıklamış, aile yakınları ise kazanın ertesi günü, trafik ışıklarının hatalı sinyalizasyon verdiğine dair görüntüler paylaşmıştı.

Bu kez, yine Girne Çevre Yolu’nda, Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıklarından benzer bir sinyalizasyon hatası bildirimi geldi.

Salih Olgun Mehmet isimli vatandaş, Perşembe sabahı Zeytinlik kavşağının güneyindeki trafik ışığının önce kırmızıdan sarıya ve yeşile geçtiğini, birkaç saniye sonra yeniden kırmızıya döndüğünü söyledi, bu nedenle kaza atlattıklarını ifade etti. “Aniden trafik akışı başladı, kaza atlattık” diyen vatandaş, söz konusu arızayı polise bildirdiğini ifade etti, polisi aradığına dair arama kayıtlarına ilişkin bir de ekran görüntüsü paylaştı.

Mehmet, “Umarım ve dilerim bizi yöneten sorumlular bu arıza ve benzeri sorunları ölümlerle, yaralanmalarla, zararlarla sonuçlanacak kazalar olmadan çözerler” uyarısında bulundu.

Salih Olgun Mehmet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah 08.28 - 08.30 saatleri arasında Girne Çevre Yolu Zeytinlik Kavşağı güneyindeki trafik ışığındaki arıza (kırmızıdan sarıya ve yeşile geçtikten birkaç saniye sonra yeniden kırmızıya geçti) nedeniyle kaza atlattık!

Çünkü aniden doğu batı istikametindeki trafik akışı başladı. Zeytinlik Kavşağındaki trafik ışıklarındaki bu arızayı saat 08.31’de 155 Polis Trafik Şubesine bildirdik.

Umarım ve dilerim bizi yöneten sorumlular bu arıza vb. sorunları ölümlerle, yaralanmalarla vd. zararlarla sonuçlanacak kazalar olmadan çözerler!”