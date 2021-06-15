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Sınavı geçen Polis Sivil Hizmet görevlileri açıklandı

Sınavı geçen Polis Sivil Hizmet görevlileri açıklandı

Polis Sivil Hizmet görevlisi olarak işe alınacak kişilere yönelik yapılan uygulamalı sınav sonuçları açıklandı. Uygulamaları sınavı geçen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Polis Sivil Hizmet görevlisi olarak işe alınacak kişilere yönelik yapılan uygulamalı sınav sonuçları açıklandı. Uygulamaları sınavı geçen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayınlandı.

İşte sınavı geçen kişilerin listesi:

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