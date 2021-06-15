Sınavı geçen Polis Sivil Hizmet görevlileri açıklandı
Polis Sivil Hizmet görevlisi olarak işe alınacak kişilere yönelik yapılan uygulamalı sınav sonuçları açıklandı. Uygulamaları sınavı geçen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayınlandı.
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Polis Sivil Hizmet görevlisi olarak işe alınacak kişilere yönelik yapılan uygulamalı sınav sonuçları açıklandı. Uygulamaları sınavı geçen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayınlandı.
İşte sınavı geçen kişilerin listesi:
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