"İvedilikle başlamaya hazırız"

​Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis'in "Imagine" barış eğitimi programının Eğitim Teknik Komitesi himayesinde yeniden başlatılması yönünde vardığı mutabakatın ardından, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) yazılı bir açıklama yaptı.

Liderlerin uzlaşısını memnuniyetle karşıladığını duyuran dernek, programın gecikmeksizin uygulanması için tüm hazırlıkların tamam olduğunu bildirdi.

​Karardan duyulan sevinci paylaşan AHDR; çabalarından ötürü iki lidere, Birleşmiş Milletler’e ve Eğitim Teknik Komitesi üyelerine teşekkür etti.

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"Eğitmenler, kaynaklar ve Dayanışma Evi hazır"

​Açıklamada, programın okul saatleri içerisindeki ayağının askıya alındığı dönemde de öğretmen eğitimleri ve eğitsel faaliyetlerle kurumsal kapasite ile uzmanlık birikiminin korunduğu hatırlatıldı.

​Eğitmen kadrosu, eğitim materyalleri ve ara bölgedeki Dayanışma Evi (H4C) tesislerinin toplumlar arası bütünlüklü uygulama için hazır durumda olduğunu vurgulayan dernek, 2017 yılında üzerinde uzlaşılan çerçeve temelinde sürecin ilerletileceğini belirtti. AHDR, okulların vakit kaybetmeden sürece katılımını sağlayacak pratik düzenlemeler için her iki tarafın eğitim makamlarıyla ortak çalışmayı beklediklerini kaydetti.

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9 bini aşkın öğrenci, 4 binden fazla öğretmen katıldı

​2016'da AHDR tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2017'de Eğitim Teknik Komitesi himayesine giren program, bugüne kadar Kıbrıs genelindeki Türk ve Rum okullarından 9.500'den fazla öğrenci ile 4.500 öğretmeni buluşturdu.

​Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı finansmanı, BM Barış Gücü (UNFICYP) ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Ofisi desteğiyle yürütülen "Imagine", 2020/2021 GENE Küresel Eğitim Ödülü'nü almış ve BM Genel Sekreteri raporlarında da kritik bir güven artırıcı önlem olarak kayda geçmişti.