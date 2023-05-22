Sinan Oğan, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Oğan'ın, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kararın kendi partisini temsil etmediğini belirtti.

Özdağ Twitter üzerinden "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" şeklinde bir paylaşım yaptı.