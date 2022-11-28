Şimdi de enfeksiyon kokteyli!

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta Enfeksiyon Kokteyli” başlıklı haberinde adanın güneyinde grip, koronavirüs, RSV virüsü (Respiratuar Sinsisyal Virüs) ve diğer solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarının önemli oranda arttığını yazdı.

Güneyde hastanelerin pediatri, göğüs hastalıkları, patoloji hatta Covid-19 bölümleri doldu.

Uzmanlar, hava değişimi, sıcaklıkların düşmesi, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesine bağlı olarak hastalıkların arttığına dikkati çekti. Panik yapacak bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken uzmanlar ancak tedbirlerin de elden bırakılmaması şeklinde telkinde bulundu.

Uzmanlar ayrıca gerek koronavirüs gerekse diğer enfeksiyonlar nedeniyle tedavi altında bulunan yaşlı sayısında artış gözlemlendiğini belirterek her gün bir kişinin koronavirüsten öldüğüne de dikkati çekti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Basın Sözcüsü Haralambos Harilau koronavirüs ile ilgili veriler hakkında yaptığı açıklamada Kovid-19 bölümlerindeki hasta sayısında, son günlerde bir artış eğilimiyle birlikte, günlük bazda 75-80 kişi olduğunu ifade etti.

Harilau açıklamasında ayrıca solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarına neden olan RSV vakalarında artış gözlemlediklerini söyledi.