Şimdi de “cinleri” anlatan okul kitabı!

Eğitim Bakanlığı tarafından veliler, sendikalar ve siyasi partilerle paylaşılmayan 6’ncı sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında, öğrencilere “cinlerin” anlatıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi temsilcisi Melek Arabacıoğlu, söz konusu kitabın okutulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na yönelik, “6’ncı sınıf çocuklara ‘cinleri’ anlatan kitabın da arkasında mısınız?” sorusunu soran Arabacıoğlu, “Bilimden, ilimden uzak, hurafelerle çocukların beynini yıkamak için göz yumduğunuz Kuran kurslarının bir benzerini okullarda mı açmayı planlıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Arabacıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim Bakanlığı’ndaki eylem sonrası bize verilen kitaplar listesinde olmayan, incelememiz için biz velilere, öğretmen sendikalarına ve siyasi partilere verilmeyen Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi kitapları ile ilgili dünden beridir yaptığımız incelemeler bize bu kitapların neden verilmediğini de bir bir ortaya çıkartıyor.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının kapağını açar açmaz karşılaştığımız konu CİN’ler…

6. sınıf çocuklar hâlâ somut işlemler dönemindeyken bu çocuklara CİNLERİ anlatan bu kitabın da arkasında mısınız Sayın Nazım Çavuşoğlu?

Bilimden, ilimden uzak, hurafelerle çocukların beynini yıkamak için göz yumduğunuz Kuran kurslarının bir benzerini okullarda mı açmayı planlıyorsunuz?

Arkasındayım diye savunduğunuz bu kitapları Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi velileri ve halk olarak çocuklarımıza okutmanıza asla müsaade etmeyeceğiz.”