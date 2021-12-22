Silahlı saldırı olayında 1 tutuklu
Girne’de dün meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı
Girne’de dün meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.
Mağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Mağusa’da “Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık” suçlarından tutuklu bulunan C.D.(E-21)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Soruşturma devam ediyor.
Yeniboğaziçi’nde hırsızlık
Yeniboğaziçi’nde Z.N. (K-39), ev hizmetlisi olarak çalıştığı bir ikametgâhtan muhtelif yiyecek, içecek ve kıyafetleri izinsiz olarak alıp çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Girne’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı