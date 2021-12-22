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Silahlı saldırı olayında 1 tutuklu

Silahlı saldırı olayında 1 tutuklu

Girne’de dün meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı

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Girne’de dün meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor. 
 

Mağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Mağusa’da “Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık” suçlarından tutuklu bulunan C.D.(E-21)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Soruşturma devam ediyor. 
 

Yeniboğaziçi’nde hırsızlık 

Yeniboğaziçi’nde Z.N. (K-39), ev hizmetlisi olarak çalıştığı bir ikametgâhtan muhtelif yiyecek, içecek ve kıyafetleri izinsiz olarak alıp çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

Girne’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralıGirne’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

 

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