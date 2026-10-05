“Şikâyetler bireysel görülmemeli, üretim ve dağıtım zinciri incelenmeli”

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Beste Oymen, son günlerde kamuoyuna yansıyan süt ürünleriyle ilgili şikayetlerin incelenip değerlendirilmesini istedi.

Oymen, yazılı açıklamada, gıdadaki uygunsuzluğun sadece üretimle ilgili olmayabileceğini, hammaddeden üretime, ambalajdan taşıma ve depolamaya, satış noktalarındaki muhafaza şartlarından soğuk zincir sürekliliğine kadar tüm sürecin ürün güvenliğiyle kalitesini etkilediğini belirtti.

Benzer nitelikteki şikayetlerin birden fazla üretici tarafından dile getirdiği durumlarda konunun yalnızca üreticiyle tüketici arasındaki bireysel şikayet olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Oymen, yetkili makamları; şikâyete konu ürünlerin parti ve lot bilgileri üzerinden inceleme yapmaya, üretim ve dağıtım zincirini kontrol etmeye, depolama ve satış koşullarını değerlendirmeye davet etti.

Oymen, söz konusu inceleme sonuçlarının da kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmasını istedi.

Yerel üretimin korunmasını ve sürdürülebilirliğini önemsediklerinin altını çizen Oymen, yerli üretimi korumanın en güçlü yollarından birinin tüketicinin yerli ürüne duyduğu güveni korumak olduğunu vurguladı.

GMO Başkanı Beste Oymen, bu güvenin sorunların nedenlerinin bilimsel olarak ortaya konması, gerekli önlemlerin alınması ve tüketicinin doğru şekilde bilgilendirilmesiyle sağlanabileceğini ifade etti.

“Süreçte gıda mühendisleri etkin görev almalı”

Üretim, hijyen, kalite kontrol, izlenebilirlik ve uygunsuzlukların değerlendirilmesi süreçlerinde gıda mühendislerinin etkin görev almasının önemini işaret eden Oymen, bu durumun güvenli ve kaliteli üretimin sürdürülebilmesine katkı sağladığını ifade etti.

“Şüpheli ürünlerin tadına bakmaktan kaçının”

Oymen, tüketicilere de çağrıda bulunarak, şüpheli ürünlerin tadına bakmaktan kaçınmalarını ve alışılmışın dışında kıvam, renk, koku veya görünüm fark ettikleri ürünleri tüketmemelerini; ürünün ambalajını, parti/lot numarasını ve son tüketim ya da tavsiye edilen tüketim tarihini muhafaza ederek ilgili resmi makamlara ve üretici firmaya bildirimde bulunmalarını tavsiye etti.

Süt ürünlerinde beklenmeyen kıvam, renk, koku veya görünüm değişikliklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini de belirten Oymen, bu durumda gerekli kontrollerinin yapılması ve ihtiyaç duyulması halinde uygun laboratuvar analizleriyle sonucun bilimsel olarak ortaya konması gerektiğini vurguladı.

Oymen, özellikle süt ve süt ürünlerinin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar uygun sıcaklık ve hijyen koşullarının korunmasının büyük önem taşıdığını da anımsatarak, yalnızca üretim tesislerinin değil, ürünlerin taşındığı, depolandığı ve satışa sunulduğu noktaların da denetlenmesi gerektiğini söyledi.