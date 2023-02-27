“Sigortalılar kapsama depremi de ekletiyor, sigortasızlar bilgi alıyor”

Fehime ALASYA

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, ülkedeki ‘deprem sigortası’na olan talebi de arttırdı.

Deprem felaketinin ardından hem yeni sigorta hem de mevcut sigortalara deprem teminatı ekletmeye olan ilgi çoğaldı.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği verilerine göre; ülkemizde yalnızca 27 bin 700 konut ile 10 bin 600 iş yeri sigorta teminatı altında.

YENİDÜZEN’e konuşan Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, ‘deprem bölgelerine ve bilirkişi raporlarına göre’ yeniden ele alınması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

KKTC'de yaklaşık 27 bin 700 konutun sigortalı olduğunu kaydeden Çukurovalı, bunların 21 bin 200'ünün ‘kapsamlı’, 6 bin 500’ünün ise ‘klasik’ yani sadece yangın sigortası ile teminat kapsamında bulunanlar olduğunu ifade etti.

Konutların yanında 10 bin 600 iş yerinin de sigorta teminatı altında olduğunu kaydeden Çukurovalı, “Ülkemizde şuanda sigortalı işyeri ve konut toplamı 38 bin 300 civarıdır. Fakat ülkemizdeki toplam bina sayısı ile ilgili herhangi bir istatistiki bilgiye ulaşamadığımızdan bina sayısı ve sigortalı bina oranı ile ilgili bir yorum yapamıyoruz.” dedi.

Deprem felaketi ve enkaza dönen binlerce evin ardından bir kısım vatandaşın ‘deprem teminatı satın almadan yaptırmış oldukları poliçelerine deprem teminatı ekletmek için talepte bulunduğunu belirten Çukurovalı, bazılarının ise deprem sigortası yaptırdığını, bu oranda bir grup vatandaşın da bilgi talep ettiğini belirtti.

Deprem sigortası veya genel sigorta olup olmadığına bakmaksızın, tüm değerlerimizin sigorta altın alınması gerektiğine vurgu yapan Çukurovalı, “Sigorta özelde fertlerin, kurum ve kuruluşların genelde ise tüm ülke teminatlarının güvencesidir” dedi.

50 bin Sterlin daire için ortalama 50 Sterlin deprem teminatı…

Çukurovalı’dan alınan bilgiye göre; mevcut konut sigortasına ‘deprem teminatı’ ekletmek isteyen bir vatandaş %0.76’lık prim ekleniyor.

Yeni bir konut sigortası yapmak isteyenler, içerisinde ‘deprem teminatı’ bulunan düz bir poliçede 50 bin Sterlin’lik daire için ortalama 50 Sterlin, kapsamlı bir poliçede ise 100 Sterlin, arası ödemeyi gözden çıkarıyor.

150 bin Sterlin’lik bir müstakil evi olanlar ise 150 Sterlin ile 300 Sterlin arası bir yıllık gider ayırması gerekiyor.

Tam teminatlı konut sigortası ve normal sigorta neleri kapsıyor?

Ortalama 50 bin sterlinlik bir apartman dairesini, deprem, yangın gibi risklere karşı poliçe yapan bir konut sahibi, yıllık 50 Sterlin öderken, tam teminatlı denilen daha kapsamlı bir sigorta için yıllık 100 Sterlin ödemekle yükümlü. Tam teminatlı sigortanın ise; fırtına, araç çarpması, su baskını, dahili su baskını, kötü niyetli hareketler, makine kırılması gibi detayların eklenmesiyle kapsamı ve fiyatı artıyor. Benzer şartlarda 150 bin Sterlinlik bir evin de konut sigortası, 150 Sterlin’den başlayıp 300 Sterlin’e yükseliyor.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı:

“Ülkede sigorta bilinci yeterli değil, arttırılmalı”

Felaketler sırasında ilk etapta yaşanan korku haliyle bu tarz sigortalar olan talebin yükseldiğin, akabinde yeniden unutulduğunu da anımsatan Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, ülkedeki sigorta bilincinin yeterli olmadığını anlattı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Çukurovalı, şu detayları paylaştı:

“Deprem sigortası veya genel sigortaya bakmadan, her şeyden önce sigortanın önemine vurgu yapmamız gerekir. Sigorta özelde fertlerin, kurum ve kuruluşların genelde ise tüm ülke teminatlarının güvencesidir. Bu nedenle tüm değerlerimizi Sigorta teminatı altına almamız gerekir. Özellikle cebimizdeki para ile yerine koyamadığımız değerlerimizi sigorta ettirmemiz gerekir.

Deprem sigortasına bugünlerde çok yoğun olmamakla birlikte ilgi vardır. Bir kısım vatandaşımız deprem teminatı satın almadan yaptırmış oldukları poliçelerine deprem teminatı ekletmek için talepte bulunmaktadır.

Bir kısım vatandaşımız ise deprem sigortası yapmak için bilgi almakta ve sigorta yaptırmaktadır. Fakat daha önce yaşadığımız sel, fırtına gibi doğal afet zamanlarında gözlemlediğimiz ve edindiğimiz tecrübeler halkımızın yaşanan doğal afet zamanlarında o günlerde yaşanan panik ile bir telaş içinde sigortayı gündemine aldığı ve ondan sonra unuttuğu doğrultudadır. Buda bize ülkemizde sigorta bilincinin yeterli olmadığını göstermektedir.”

“KTMMOB ile temas halindeyiz”

“Deprem sigortası yapılırken genellikle binaların durumlarına dikkat ediliyor. Gözle görülür bir yıpranma varsa veya bina çok eski ve betonarme dışında yığma bir yapı ise örneğin eski kerpiç evler gibi yerlere sigorta şirketleri deprem teminatı vermekten kaçınıyor. Sigortacılar birliği olarak ülkemizde deprem sigortası ile ilgili bilimsel bir kriter belirlemek için KTMMOB ile temas halindeyiz önümüzdeki hafta içerisinde ise kapsamlı bir görüşmemiz ve çalışmamız olacaktır. Kendi ülkemizin riskli bölgelerini oluşturarak bölgelere göre deprem kriterleri uygulayabilir miyiz diye değerlendirme yapacağız.”

“Fiyat uygulamasında Türkiye’deki üçüncü bölge fiyatları esas alınıyor”

“Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde deprem riski fiyatlaması Türkiye'de uygulanan deprem tarifelerinde belirtilen üçüncü bölge fiyatları esas alınarak yapılmaktadır. Türkiye'de bu uygulama 2020 yılında değişerek deprem fiyatları artırılmıştır. Fakat bizde herhangi bir fiyat yükseltmesi olmamıştır. Şuan evinize veya iş yerinize ana teminat olan yangın poliçesini alırken deprem teminatını binde yetmiş altı (%0.76) prim ile poliçenize ekletebilirsiniz. Örnek verecek olursak 100 bin TL için 76 TL ile deprem teminatı alabilirsiniz.

Ülkemizde baktığımızda bizde uygulanan sigorta fiyatları tüm sigorta branşlarında Türkiye dahil diğer ülkelerden çok ucuzdur. Fakat öncede belirttiğim gibi sigorta bilincimiz düşük olduğundan sigortaya gereken önemi vermiyoruz.”

“Ülkede kaç konut olduğuna dair bilgiye ulaşamadık”

“KKTC'de yaklaşık 27 bin 700 konut sigortalıdır. Bunların ise 21 bin 200'ünün sigortası kapsamlı diğer 6 bin 500’ünün ise klasik sadece yangın sigortası ile teminat kapsamındadır. Ayrıca 10 bin 600 iş yeri de sigorta teminatı altındadır. Ülkemizde şuanda sigortalı işyeri ve konut toplamı 38 bin 300 civarıdır. Fakat ülkemizdeki toplam bina sayısı ile ilgili herhangi bir istatistiki bilgiye ulaşamadığımızdan bina sayısı ve sigortalı bina oranı ile ilgili bir yorum yapamıyoruz.”

“Zorunlu sigorta konusunu çalışmaktayız, görüşmelerimiz sürüyor”

“Ülkemizde Vatandaşlarımızın yararına olacak deprem, Tehlikeli maddeler, Gaz tüpleri, Mesleki sorumluluk gibi sigorta türlerinin zorunlu olması ile ilgili olarak yönetim kurulumuz ekim 2022’de bağlı olduğumuz bakanlık olan Maliye bakanımız ile görüşerek bu konuda çalışmalar başlatmış ve çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca yönetim kurulumuz Türkiye'de uygulanan Doğal afet sigortaları kurumu (DASK) benzeri bir kurumun ülkemizdeki uygulanabilirliği ile ilgili çalışmaktadır. DASK, zorunlu deprem sigortası yapmak ve yönetmek amacıyla ilgili kurulmuş bir kamu kurumudur.”

“İmar yasaları gözden geçirilmeli, sigorta bilinci aşılanmalı”

“Ülkemizde olası bir deprem durumunda büyük yıkım ve acılar yaşanmaması adına imar ile ilgili yasaların gözden geçirilmesi ve sıkı bir şekilde ciddiyetle denetlenmesi konusunda ilgili birimlerin gerekli ciddiyeti göstermesi gerektiğine inanıyorum ve bekliyorum. Ayrıca vatandaşlarımıza sigortaya gerekli önemi vermelerini ve birikimlerini sigorta teminatı altına almalarını öneriyorum.”