Sigortaların yükümlülüğü 300 bin

Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Mal Zararlarına ilişkin Yükümlülükler Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tüzük kapsamında sigorta şirketlerinin; tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalar için 300 bin TL’ye kadar olan mal zararlarına ilişkin yükümlülükleri karşılamasını içeriyor.