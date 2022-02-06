Sigma TV’de cinsel taciz

Kıbrıs’ın güneyi, Sigma TV muhabirine iş yerinde cinsel tacizde bulunulduğu şikâyeti ile sarsıldı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Sigma TV’de görev yapan kadın muhabir, cep telefonuna mesajlar gönderilerek kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Kıbrıs Rum polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Sigma muhabirinin polise başvurarak şikâyetçi olduğunu doğruladı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sigma TV de dün sabah bir açıklama yaparak, kadın muhabirin şikâyeti öğrenildiği anda cinsel tacizde bulunmakla suçlanan çalışanını açığa aldığını açıkladı.

