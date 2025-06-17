Sığınak ve Tahliye Tatbikatı ertelendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından 25 Haziran 2025 tarihinde Gazimağusa’da icra edilmesi planlanan Sığınak ve Tahliye Tatbikatı, Caner Gönyeli Tatbikatı ile çakışması nedeniyle 27 Haziran 2025 tarihine ertelendi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yazılı yapılan açıklamada, iki büyük çaplı tatbikatın eş zamanlı yürütülmesinin operasyonel verimliliği düşüreceği kaydedildi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenmesi öngörülen Sivil Savunma Sığınak ve Tahliye Tatbikatı’nın daha verimli ve kapsamlı şekilde yapılabilmesi amacıyla 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00’da Gazimağusa Polatpaşa Bulvarı – Namık Kemal Lisesi yanında gerçekleştirileceği bildirildi.