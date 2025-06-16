“Sığınak Fonu artık bizim kontrolümüzde değil, Maliye’nin genel bütçesinde”

İsrail ile İran arasındaki savaş ihtimalinin bölgede yarattığı tedirginlik, Kıbrıs’ın kuzeyinde “sığınaklar” ve “Sığınak Fonu” üzerine tartışmaları alevlendirdi.

Art arda gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, mevcut sığınakların kapasitesini duyururken, fonun akıbetine ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.

Açıklamada, 2014 yılından itibaren “Sığınak Katkı Payı Gelirleri”nin artık teşkilatın kontrolünde olmadığı, Maliye Bakanlığı’nın genel bütçesine aktarıldığı belirtildi.

Teşkilattan yapılan açıklamada ayrıca, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü halkın katılımı ile sığınak ve sirenlerin kullanılacağı bölgesel bir tatbikat planlandığı da belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın Mağusa’da yapılmasının planlandığı da kaydedildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 10’u genel, 258’i özel olmak üzere toplam 268 sığınak bulunduğu belirtilen açıklamada, bu sığınakların yaklaşık 200 bin kişiyi barındıracak kapasitede olduğu ifade edildi. Sivil Savunma Teşkilatı, mevcut kapasitenin yeterli olmadığına işaret ederek, olası bir olağanüstü durumda kullanılmak üzere büyük otellerin ve geniş bodrum hacimli apartmanların da sığınak planlamasına dahil edildiğini duyurdu.

“Sığınaklar denetleniyor, yönlendirme yapılacak”

Açıklamaya göre, yerleşim yerlerine yakın kamuya açık sığınaklar, Sivil Savunma tarafından düzenli olarak denetleniyor. Olağanüstü hâl ilanı durumunda, vatandaşlar toplanma alanlarında bir araya getirilecek ve buradan en yakın sığınaklara, görevli personel eşliğinde yönlendirilecek.

“Sığınak Fonu artık bizde değil”

En çok dikkat çeken kısım ise “Sığınak Fonu”na ilişkin açıklamalarda yer aldı. 44/2000 sayılı yasa ile kurulan ve geçmişte inşaatlardan alınan katkı payları ile beslenen fonun, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Ayaktan Tanı Merkezi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi yapımında kullanıldığı ifade edildi. Ancak 2014’ten itibaren fon gelirlerinin Sivil Savunma Teşkilatı’nın elinden alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2014 yılından itibaren, fonda biriken para, devletin diğer projelerinde kullanılmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kontrolünden alınarak Maliye Bakanlığı’nın ‘Tasfiye Edilen Fon Gelirleri’ kalemine aktarılmıştır.

17 Şubat 2014 tarihinden itibaren ‘Sığınak Fonu’nun kaldırılması ile birlikte söz konusu fon ve sığınak katkı payı gelirleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kontrolünden çıkmıştır.”

Bu ifadeler, kamuoyunda “Fon nerede?” sorusunun adresini Maliye Bakanlığı’na çevirdi. Uzmanlar, olası bir kriz durumunda sığınak altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, sığınaklar için toplanan katkı paylarının farklı alanlarda kullanılmış olmasının ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Toplanma yerleri için duyuru

Sivil Savunma Teşkilatı, vatandaşların kendi bölgelerindeki toplanma alanlarını öğrenmek için www.sivilsavunma.gov.ct.tr adresini ziyaret edebileceklerini duyurdu.

Gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, gözler şimdi Maliye Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.