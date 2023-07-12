Sıcaklık mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Sıcak hava dalgasının yarın saat 12.00’den 20 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’ye kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde iç kesimlerde 41-44 derece sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.