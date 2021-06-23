Sıcaklık artıyor... Hava iç kesimlerde 39 derece olacak

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması ve hava sıcaklığının iç kesimlerde 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Haziran tarihleri arasında, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 ºC ve sahillerde ise 29 - 32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.