Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olacak
Meteoroloji Dairesi, sıcak hava kütlesinin ülkeyi 5 gün süreyle etkisi altına alacağını, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, sıcak hava kütlesinin ülkeyi 5 gün süreyle etkisi altına alacağını, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 ile 44 derece dolaylarında beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, sıcak hava kütlesi etkisinin yarın saat 11.00 itibarıyla başlayarak, pazar günü saat 16.00’ya kadar devam edeceği belirtildi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
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