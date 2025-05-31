Siber Tehditler UKÜ’de masaya yatırıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), günümüzde giderek artan dijital risklere dikkat çekmek amacıyla “Siber Tehditlerin Önlenmesi: Güvenli Bir Ortam İçin Stratejiler” başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansın konuşmacısı UKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mary Agoyi, iş yerlerinde güvenli bir ortam oluşturabilmek için siber tehditlere karşı farkındalık geliştirmenin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Agoyi, siber tehditlerin günümüzde çok farklı biçimlerde karşımıza çıktığını ve bu tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Malware, spyware ve phishing gibi yazılımların enformasyon sistemlerine ciddi zarar verebilecek potansiyel tehditler arasında yer aldığını ifade eden Agoyi, siber saldırıların; bilgisayar sistemlerine, ağlara veya verilere yetkisiz erişim sağlamak, zarar vermek ya da hizmet kesintisine neden olmak amacıyla gerçekleştirilen kasıtlı eylemler olduğunu belirtti.

En sık karşılaşılan siber saldırı türlerinin fidye yazılımları (ransomware), oltalama (phishing), kötü amaçlı yazılımlar (malware), sosyal mühendislik (social engineering) ve tedarik zinciri saldırıları (supply chain attacks) olduğunu dile getiren Agoyi, bu tehditlere karşı son derece dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Bireysel ve kurumsal güvenliği sağlamak adına; her platformda aynı şifrenin kullanılmaması, güçlü şifrelerin tercih edilmesi, iki faktörlü doğrulama yöntemlerinin aktif hale getirilmesi ve halka açık bilgisayarlardan kişisel uygulamalara (örneğin WhatsApp) erişim sağlanmaması gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Agoyi, antivirüs yazılımlarından gelen beklenmedik uyarılar, cihazın aniden yavaşlaması ya da çökmesi, web kamerası veya mikrofonun kendiliğinden aktif hale gelmesi, bilinmeyen yazılımların yüklenmesi veya mevcut dosyaların silinmesi gibi durumların cihaza izinsiz giriş yapılmış olabileceğini gösterdiğini ifade etti. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, kullanıcıların vakit kaybetmeden yetkili birimlere bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

Teknolojiyi kullanmamanın artık bir seçenek olmadığını belirten Agoyi, teknolojiyi bilinçli ve güvenli şekilde kullanmanın hem bireysel hem de kurumsal düzeyde kritik öneme sahip olduğunu söyledi.