Seyir halindeki kamyon aniden alev aldı
Mağusa’da organize sanayi bölgesinde, dün sabah 6.00 sıralarında Gökhan Ağıan’ın kullanımındaki GJ 203 plakalı kamyonet, seyir halindeyken alev aldı.
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Mağusa’da organize sanayi bölgesinde, dün sabah 6.00 sıralarında Gökhan Ağıan’ın kullanımındaki GJ 203 plakalı kamyonet, seyir halindeyken alev aldı.
Motor bölümünden sızan mazotun sıcak egzoz üzerine temas etmesiyle alev aldığı belirtildi.
Araçta maddi hasar oluşurken, dumandan dolayı aracın arka kabininde muhtelif ekmek çeşitleri zarar kullanılmaz hale geldi.
Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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