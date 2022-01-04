Seyir halindeki araç alev aldı

Gönyeli’de bugün 14.45 sıralarında, Benli Gıda civarında, Uysal Tunçelli yönetimindeki FZ 141 plakalı salon araçta, seyir halinde bulunduğu sırada yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aracın elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.