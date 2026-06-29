"Sevgül Uludağ büyük bir boşluk bıraktı"

4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşamını yitiren araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ için taziye mesajı yayımladı.

Akıncı, Uludağ'ın rahatsızlığının ciddiyetini yakın çevresi dışında çok az kişinin bildiğini belirterek, ölüm haberine kendisi gibi birçok kişinin inanmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Sevgül Uludağ'ın ardından büyük bir boşluk bıraktığını vurgulayan Akıncı, Kıbrıs'ın kanayan yarası olan kayıplar konusunu onun kadar inatla araştıran, sorgulayan ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasına katkı sunan başka bir gazetecinin bulunmadığını söyledi. Bu nedenle Uludağ'ın kaybının, kayıpların bulunması açısından da büyük bir kayıp anlamına geldiğini dile getirdi.

Uludağ'ın Kıbrıs ölçeğinde barışa ve insanlığa çok büyük hizmet sunduğunu belirten Akıncı, yaptığı çalışmaların her iki toplumun ortak belleğinde hak ettiği yeri alacağını ifade etti.

Akıncı, mesajının sonunda Sevgül Uludağ'ın eşi, oğlu ve diğer aile yakınlarına sabır, sevenlerine ve tüm Kıbrıs halkına başsağlığı diledi.