Maliye ve Çalışma bakanlıklarıyla YDÜ arasında sağlık protokolü imzalandı

Şehit aileleri ve malul gazilerle, gazi yakınlarına YDÜ'nün KKTC genelindeki sağlık hizmetlerinde yüzde 25'e varan indirimler uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakını kartı bulunanların YDÜ hastanelerinden (Lefkoşa, Girne, Yeniboğaziçi) indirimli sağlık hizmeti alabilmesini öngören iki ayrı protokol imzaladı.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki Bakanlar Kurulu odasında imzalanan "Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Protokolü"ne Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel imza koydu.

YDÜ Mütevelli heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel:

"Üniversiteler toplum dokuma tezgâhıdır"

YDÜ Mütevelli heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel de Kurucu Rektör Suat Günsel'in "Üniversiteler toplum dokuma tezgâhıdır" sözünü hatırlatarak, bir üniversitenin değerinin topluma kazandırdıklarıyla ölçüldüğünü söyledi.

Günsel, YDÜ'nün dünyada en etkili üniversiteler sıralamasında 39'uncu olduğuna da işaret ederek, şehit ve gazilere olan vefa borcunu ödemek adına bugün imzalanacak protokollerin örnek oluşturmasını diledi.

Protokollerin kapsamı

Protokol kapsamında YDÜ Hastanesi, YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nden alınacak sağlık hizmetlerinde yüzde 20, YDÜ Diş Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinde yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

"Gazilik Kartı" ve "Gazi Yakını Kartı" sahiplerinin eşleri ve 18 yaşını doldurmamış çocukları da protokol kapsamında yer alacak. Ayrıca bu kişiler Yakın Doğu Spor Kulesi ve YDÜ Olimpik Yüzme Havuzu'ndan yüzde 15 indirimle faydalanabilecek.