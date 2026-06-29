Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erhürman’nın kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şu şekilde:

“Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla... Çok çok üzgünüm. Sevgili ailesine, sevenlerine, hepimize sabır dilerim.”