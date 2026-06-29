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“Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla...”

“Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla...”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla...” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erhürman’nın kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şu şekilde:

“Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla... Çok çok üzgünüm. Sevgili ailesine, sevenlerine, hepimize sabır dilerim.”

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