“Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla...”
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla...” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erhürman’nın kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şu şekilde:
“Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla... Çok çok üzgünüm. Sevgili ailesine, sevenlerine, hepimize sabır dilerim.”
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Etiketler : sevgül uludağ, tufan erhürman, TAZİYE MESAJI