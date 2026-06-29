“Kayıpların peşine düşen simge isimdi”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’ın vefatının ardından kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla derin üzüntüsünü dile getirdi.

Talat, Uludağ’ın kaybını “büyük bir acı” olarak nitelendirerek, onun yalnızca kendi siyasi hareketlerinin değil, tüm Kıbrıslıların ve barış mücadelesi verenlerin yol arkadaşı olduğunu vurguladı.

“Sevgül Uludağ’ı yitirmek büyük bir acı…” ifadeleriyle başlayan mesajında Talat, Uludağ’ın hareketin her safhasında yer aldığını ve yollarının sık sık kesiştiğini belirterek, “Sadece bizim yoldaşımız değil, tüm Kıbrıslıların, barış sevdalılarının dostu ve kayıpların bulunması ve yakınlarının acılarının bir ölçüde giderilmesi için çalışan simge isimdi” dedi.

Talat, kayıplar konusunda yürütülen çalışmaların henüz resmi kazılara dönüşmediği dönemde bile Uludağ’ın kayıpların izini sürdüğünü, hikâyelerini kaleme aldığını ve bu nedenle saldırılara maruz kaldığını hatırlattı.

Kayıp kazılarının başlamasının ardından ise Uludağ’ın ekiplerin en büyük yardımcılarından biri haline geldiğini belirten Talat, zaman zaman yönlendirici bir rol de üstlendiğini ifade etti.

Mesajında, “Kısacası kayıp yakınlarının sevdiği, saydığı, kendi parçası olarak gördüğü kişiydi Sevgül” diyen Talat, Uludağ’ın kadın hareketine ve basın özgürlüğüne sunduğu katkılarla da unutulmaz bir isim olduğunu kaydetti.

Talat, mesajını “Sevgili arkadaşımız Sevgül’ün ışıklar yoldaşı olsun” sözleriyle tamamlarken, eşi Zeki Erkut’a, oğlu Burak’a, ailesine ve tüm barışseverlere başsağlığı ve sabır diledi.