“Tercihiniz emekten değil, sermayeden yana”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yasal süre içerisinde toplanmaması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na bazıeleştiriler yöneltti.

Yazılı bir açıklama yapan Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu’nun komisyonun toplanması yönünde çağrı yaptığını ancak Bakan Hasipoğlu’nun yasal süre içinde bu çağrıya karşılık vermediğini belirterek, “Olmadı Sayın Bakan. Gerçekten olmadı” ifadelerini kullandı.

Masada işçiyi temsil eden federasyonun çağrısının görmezden gelinmesinin ne bir hukukçuya ne de çalışma hayatından sorumlu bir bakana yakıştığını kaydeden Serdaroğlu, Hasipoğlu’nun yalnızca siyasi bir makamı değil, aynı zamanda binlerce emekçinin umudunu, beklentisini ve hakkını korumakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Serdaroğlu, tam da emekçilerin sesinin duyulması gereken bir dönemde Bakan’ın kulaklarını kapatmayı tercih ettiğini vurgulayarak, ülkedeki ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığına dikkat çekti.

“Asgari ücret yıl ortasına gelmeden eridi”

Market fiyatları, elektrik, su, kira, gıda ve akaryakıta gelen zamlarla vatandaşların alım gücünün hızla düştüğünü ifade eden Serdaroğlu, ocak ayında belirlenen asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında daha yılın ortasına gelmeden eriyip gittiğini söyledi.

Bu şartlara rağmen komisyonun toplanmamasının ve tartışmanın dahi başlatılmamasının milyonlarca çalışanın yaşadığı dramı görmezden gelmek anlamına geldiğini belirten Serdaroğlu, Bakan Hasipoğlu’nun sık sık dile getirdiği “Marifet asgari ücreti artırmak değildir” sözlerine de yanıt verdi.

“Biz de size soruyoruz; peki marifet nedir Sayın Bakan?” diyen Serdaroğlu, “Hayat pahalılığını kim durduracak? Kontrolsüz zamları kim engelleyecek? Alım gücünü kim koruyacak? Bu ülkeyi kim yönetecek?” sorularını yöneltti.

“O koltuklar mazeret değil, çözüm üretme makamıdır”

Serdaroğlu, söz konusu makamların mazeret üretme değil çözüm üretme makamları olduğunu vurgulayarak, asgari ücretliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edip ardından “ücret artışı çözüm değildir” demenin yaşanan gerçeklerden tamamen kopmak anlamına geldiğini ifade etti.

Çalışanların sofralarındaki ekmeğin her gün küçüldüğünü kaydeden Serdaroğlu, komisyonun hâlâ toplanmamasını “ihmal” olarak nitelendirdi.

Bugün yalnızca asgari ücretlinin değil; küçük esnafın, dar gelirlinin ve emeklinin de aynı ekonomik enkaz altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Serdaroğlu, “Ne yazık ki görüyoruz ki tercihiniz emekten değil, sermayeden yanadır” dedi.

“Bu kez kapınıza gelmeyeceğiz”

Hür-İş olarak bugüne kadar defalarca Bakanlık kapısına gittiklerini, seslerini duyurmaya çalıştıklarını, uyarılarda bulunduklarını ve sabrettiklerini ifade eden Serdaroğlu, buna rağmen emekçilerin feryadının gündemde yer bulmadığını söyledi.

Bu kez Bakanlık kapısına gitmeyeceklerini belirten Serdaroğlu, Hasipoğlu’nu vicdanıyla baş başa bıraktıklarını ve “Allah’a havale ettiklerini” söyledi.

Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren insanların ahı olduğunu dile getiren Serdaroğlu, görmezden gelinen her emekçinin, her annenin, her babanın ve her çocuğun bu ülkenin gerçeği olduğunu kaydetti.

Bugün yok sayılan bu gerçeklerin yarın seçim sandığı kurulduğunda en büyük hesap olarak siyasetin önüne geleceğini vurgulayan Serdaroğlu, bunun bir tehdit değil, hayatın ve siyasetin değişmez gerçeği olduğunu ifade etti.

Her siyasetçinin yaptığı tercihin bedelini günü geldiğinde milletin vicdanında ödeyeceğini belirten Serdaroğlu, hâlâ geç olmadığını düşündüklerini söyledi.

Serdaroğlu, çağrısını yineleyerek, Bakan Hasipoğlu’na yasal sorumluluğunu yerine getirmesi ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu derhal toplaması çağrısında bulundu.

Hür-İş Federasyonu olarak mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Serdaroğlu, emekçinin hakkını, alın terini ve onurlu yaşam mücadelesini sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.