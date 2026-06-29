“Kaybolan kişilerin insanı dramını büyük bir duyarlılıkla kamuoyunun gündemine taşıdı”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, gazeteci-yazar Sevgül Uludağ'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Hristodulidis, Sevgül Uludağ’a saygı duygularıyla veda ettiğini belirterek, “Kendisi, Kıbrıs trajedisinde kaybolan kişilerin insanı dramını büyük bir duyarlılık ve adanmışlıkla kamuoyunun gündemine taşıdı” ifadelerini kullandı.

Açıklama şu şekilde:

“Ülkemizin gazetecisi, aktivisti ve yazarı Sevgül Uludağ’a saygı duygularıyla veda ediyoruz. Kendisi, Kıbrıs trajedisinde kaybolan kişilerin insanı dramını büyük bir duyarlılık ve adanmışlıkla kamuoyunun gündemine taşıdı.

Aynı zamanda, ‘işgal ordusunun’ bulunmadığı özgür bir vatanda Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin barış içinde bir arada yaşaması için kararlılıkla çalıştı. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum.”