“Özgür ve Eşit: Kıbrıs’taki LGBTQI+ toplulukları için farkındalık ve hakların güçlendirilmesi" etkinliği yapılacak

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) tarafından düzenlenecek “Özgür ve Eşit: Kıbrıs’taki LGBTQI+ toplulukları için farkındalık ve hakların güçlendirilmesi" etkinliğine katılım çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, adanın her iki tarafından LGBTQI+ örgütlerinin iş birliğiyle yapılacak etkinlik, çarşamba günü 18.00-20.00 saatleri arasında Lefkoşa’da ara bölgede Ledra Palace’da yer alacak.

Açıklamada, Onur Ayı sona ererken, eşitlik, insan hakları ve LGBTQI+ toplulukların görünürlüğü çalışmalar kapsamında düzenlenecek etkinliğin, deneyim paylaşımı, diyalog ve iş birliği alanının yaratılmasını hedeflediği belirtildi.

Etkinlik, Accept-LGBTI Cyprus, Kuir Kıbrıs Derneği-Kuir Kıbrıs Derneği, Queer Collective CY, Queer Wave ve Diplomats for Equality iş birliğiyle gerçekleştirilecek.