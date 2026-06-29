DAÜ, Nature Index’te fizik alanında Kıbrıs’tan tek üniversite

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bilimsel yayın performansını ölçen uluslararası değerlendirme platformu Nature Index’in 2026 Araştırma Liderleri listesinde, fiziksel bilimler alanında Kıbrıs’tan yer alan tek akademik kurum olarak kaydedildi.

Springer Nature tarafından hazırlanan ve araştırma katkılarını belirli bilimsel dergiler üzerinden değerlendiren Nature Index verilerine göre, DAÜ’nün fiziksel bilimlerdeki katkı payı bir yıl içinde 5.37’den 11.46’ya yükseldi. Üniversite, 2025 yılı içerisinde bu alanda 24 makale ile listede yer aldı.

Nature Index, araştırma kurumlarının performansını, bağımsız araştırmacılar tarafından seçilen 178 bilimsel dergide yayımlanan çalışmalar üzerinden değerlendiriyor.

Fizik ve doğa bilimlerinde öne çıktı

Açıklanan verilere göre DAÜ, fiziksel bilimlerin yanı sıra daha geniş kapsamlı doğa bilimleri kategorisinde de Kıbrıs genelinde üst sıralarda yer aldı. Üniversitenin araştırmalarında özellikle astronomi, kuantum fiziği ile parçacık ve yüksek enerji fiziği alanlarının öne çıktığı belirtildi.

DAÜ’nün Nature Index kapsamındaki çalışmalarının önemli bölümü, European Physical Journal C ve Journal of High Energy Physics dergilerinde yayımlandı. Bunun yanında sağlık bilimleri alanında Cities, sosyal bilimlerde ise Nature Human Behaviour dergilerinde de üniversiteye ait çalışmalar yer aldı.

Farklı fakültelerden katkı

Üniversitenin listede yer almasında en büyük katkının Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden geldiği ifade edildi. Akademisyenlerin karadelik fiziği, modifiye gravitasyon, kütleçekimsel mercekleme ve termodinamik alanlarında yürüttüğü çalışmaların bu sonuca katkı sağladığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra Turizm Fakültesi ve Psikoloji Bölümü’nden akademisyenlerin de farklı alanlardaki yayınlarla üniversitenin görünürlüğüne katkı sunduğu belirtildi.

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, elde edilen sonucun üniversitenin araştırma faaliyetlerine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, katkı koyan akademisyenleri tebrik etti.