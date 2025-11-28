“Sessiz Çığlıklar” karma resim ve heykel sergisi Girne’de açılıyor
Girne Belediyesi, “Şiddetin hiçbir bahanesi yoktur” sloganıyla düzenlenen “Barış” temalı karma sergiyi 9 Aralık 2025 saat 17.00’de yapılacak açılış kokteyliyle sanatseverlerle buluşturuyor.
Girne Belediyesi, “Şiddetin hiçbir bahanesi yoktur” sloganıyla düzenlenen “Barış” temalı karma sergiyi 9 Aralık 2025 saat 17.00’de yapılacak açılış kokteyliyle sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Eda Aner’in üstlendiği sergide; Zerrin Çiğdemli Aner, Cahide Topaloğlu, İpek Altun, Sıdıka Füsun Tolunay, Sevin Akış, Gülser Panço, İpek Denizli, Tülay Güzeldere ve Fevziye Özmen’in eserleri yer alıyor.
Sergi, 9–13 Aralık 2025 tarihleri arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda, hafta içi mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.
