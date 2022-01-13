Sertel: “Tam gün eğitime geçilmesi için mücadele edeceğiz”

Bağımsızlık Yolu (BY) Girne Milletvekili adayı Yusuf Özgü Sertel, tam gün eğitime geçilmesi için mücadele edeceklerini belirterek, “düzen partilerinin” özel okul sermayesini karşılarına almamak için bunu vaat etmelerine rağmen yapamayacaklarını savundu.

Kamu okullarına yatırım yapılmasının ve bütçe ayrılmasının elzem olduğunu söyleyen Sertel, “Bunun kaynağı ise finansal bir sektör haline gelen özel sermayeli okullara verilen teşvikler kesilerek ve özel okul sahibi ultra zenginlere servet vergisi getirilerek sağlanabilir” dedi.

Tam gün eğitime geçilmesinin gerekli olduğunu belirterek, bunun karşısında özel okul sermayesinin olduğunu savunan Sertel, özel sektör çalışanlarının çocuklarını ya okuldan sonra etüd merkezlerine, dershanelere yollamak ya da doğrudan özel okullarda okutmak zorunda kaldıklarını, bunun da alım gücünü düşürdüğünü ifade etti.

Sertel, külliye yapımı için ayrılan kaynağın Türkiye’deki emekçilerin boğazından çalınan ekmek olduğunu savunarak eleştirilerde bulundu.