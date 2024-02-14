Sert hava koşulları, Limasol'da olumsuzluklara yol açtı.

Güneydeki medyanın aktardığına göre akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına maddi hasara yol açtı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

CNA, Limasol bölgesinde elektrik kesintilerinin yaşandığını duyurdu. Meteoroloji, bugün akşam saatlerine kadar sarı alarm ilan etmişti.



Fotoğraflar: CNA-AlphaNews