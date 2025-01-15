Serkan Özcezarlı anısına Tatlısu’da fidan dikilecek
Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağının beş yıl önce düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen pilotlardan Serkan Özcezarlı anısına, cumartesi Tatlısu’da fidan dikilecek.
A+A-
Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağının beş yıl önce düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen pilotlardan Serkan Özcezarlı anısına, cumartesi Tatlısu’da fidan dikilecek.
Ailesinin verdiği bilgiye göre, etkinlik saat 11.00’de başlayacak.
Fidan dikme etkinliğinin Serkan Özcezarlı’nın mesai arkadaşları ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın katılımıyla yapılacağı belirtildi.
Geçitkale Havalimanı yakınlarında 29 Ekim 2019’da öğle saatlerinde Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düşmüş, öğretmen pilotlar 46 yaşındaki Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirmişti.
Bu haber toplam 172 defa okunmuştur
Etiketler : Serkan Özcezarlı