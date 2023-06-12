Serhat İncirli, Saray'dan çıkarıldı
YENİDÜZEN yazarı, Kanal Sim program yapımcısı Gazeteci Serhat İncirli, Cumhurbaşkanlığı’ndan polis tarafından ‘içeriye girişin yasaktır’ denilerek dışarı çıkartıldı.
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na giden, 40 dakika orada kalan YENİDÜZEN yazarı, Kanal Sim program yapımcısı Gazeteci Serhat İncirli, Cumhurbaşkanlığı’ndan polis tarafından ‘içeriye girişin yasaktır’ denilerek dışarı çıkartıldı.
İncirli, yaşananların ardından YENİDÜZEN’e konuştu: “Kartımı gösterdim, girdim , 40 dk orada kaldım, yanıma bir polis geldi ve içeriye girişin yasaktır diyerek çıkmamın gerektiğini söyledi” dedi.
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