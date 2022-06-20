Sergi, Mimar Abdullah Onar’ın kitabı tanıtımı ile son bulacak

Mimar Abdullah Onar’ın kitabı için tanıtım, sergisi için de kapanış etkinliği düzenlenecek.

Anber Onar'ın kaleme aldığı, “Bir Modern Geçmiş: Mimar Abdullah Onar” kitabının tanıtım etkinliği Perşembe akşamı Art Rooms Gallery’de saat 19.30’da başlayacak. Etkinlikte, Hakkı Atun, Kozan Uzunoğlu ve Tunç Adanır konuşmacı olacak.

"Bir Modern Geçmiş: Mimar Abdullah Onar" sergisinin kapanış etkinliği ise 24 Haziran’da gerçekleşecek. Onar’ın arşivinden kurgulanan biyografik nitelikli sergi Girne’de, Art Rooms Gallery’de 27 Nisan’da açılmıştı.