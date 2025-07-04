Serenad Bağcan ve Mağusa Kent Orkestrası Othello Kalesi’nde konser verdi

Serenad Bağcan ve Mağusa Kent Orkestrası, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında dün akşam Othello Kalesi’nde konser verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, orkestranın şefliğini Oskay Hoca üstlenirken, Mağusa Kent Orkestrası konser öncesinde ve arasında sahne aldı.

Konserin ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Bağcan’a çiçek ve plaket takdim etti.

“Muhteşem bir konser dinletisine tanıklık ettik” diyen Uluçay, başta Serenad Bağcan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mağusa Kent Orkestrası’nın ilk etapta bir hayal olduğunu, şimdi ise gerçeğe dönüştüğünü belirten Uluçay, “Başka hayallerimiz de var, onları da gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.