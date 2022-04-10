Serdarlı da karşı çıktı: “Belediyemizi kapattırmayacağız”

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hazırladığı reform taslağı kapsamında belediyelerin kapanmasına karşı eylemler sürüyor. Bugün de Serdarlı (Çatoz) halkı sokağa indi, Serdarlı Belediyesi’nin kapanmaması için eylem yaptı.

Saat 10.00’da köy meydanında toplanan eylemciler, köy girişine yürüyüp, 'Belediyemizi Kapattırmayacağız' pankartını astı.

Serdarlı halkı ve belediye çalışanlarının düzenlediği eyleme CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali ve Fazilet Özdenefe'nin yanı sıra CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı.

Meclis komitesinde görüşmeleri devam edilen yasa tasarısıyla ilgili kapatılması planlanan birçok belediye, eylem yapmıştı.