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Serdarlı Belediyesi'nde 1 pozitif vaka

Serdarlı Belediyesi'nde 1 pozitif vaka

Serdarlı Belediyesi'nde bir personelin COVID-19 testi pozitif çıktı, belediye veznesi 3 gün süreyle kapatıldı.

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Serdarlı Belediyesi'nde bir personelin COVID-19 testi pozitif çıktı, belediye veznesi 3 gün süreyle kapatıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada; pozitif vakanın temaslılarının da karantina oteline yerleştirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

Değerli Bölge Halkımıza Duyurulur!!

29 Mart 2021 Pazartesi  günü (dün) belediyemize bağlı Görneç köyümüzde  ve belediye  personelimize  yapmış  olduğumuz #PCR#testlerinin sonucu  #NEGATİF #olarak çıktığını  sayfamızda  bugün  paylaşmıştık.   Ancak  bir Personelimiz, temaslının temaslısı olarak  karantina otelinde bulunmakta idi. Bugün  personelimize yapılan  test sonucu  pozitif    çıkmıştır.Personelimizin hemen tedavisine  başlanmıştır.  Pozitif  çıkan personelimizin temaslıları ise   yetkililer  tarafından  karantina  oteline  yerleştirilmiş ve testleri   yapılmıştır.

Belediyemizin  veznesi  üç gün  süreyle  kapatılmıştır. Tüm  Bölge Halkımıza saygı ile duyrulur.

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