Şenkul: “Kaçak su kullanımlarının çoğu lüks konutlarda”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul kaçak su kullanımının hırsızlık suçu olduğunu hatırlatarak sadece bugün toplam 27 bin TL'lik ceza kesildiğini kaydetti.

Şenkul, “Kaçak su kullanan herkes bilsin ki: Hem suç işliyor, hem şehre yapılacak yatırımların önünü kesiyor hem de ödemediği için hesapsızca harcadığı su yüzünden birçok hemşerisinin su sorunu yaşamasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Şenkul'un açıklaması şöyle:

Kaçak su kullanmanın hırsızlık suçu olduğunu zannederim ülkemizde yaşayan birçok insan farkında değil.

Girne Belediyesi hudutlarında kaçak su kullanımına sıfır tolerans göstereceğimizi defalarca dile getirdik.

Bir grup vatandaş anladığım kadarı ile bizim ciddiyetimizi test ediyor.

Bize ceza yazmaktan başka şans bırakmıyorlar.

İşin garibi kaçak su kullanımlarının çoğu da lüks konutlarda, havuz dolduruluyor falan…

Sadece bugün kesilen ceza miktarı 27 bin TL.

Kaçak su kullanan herkes bilsin ki:

Hem suç işliyor, hem şehre yapılacak yatırımların önünü kesiyor hem de ödemediği için hesapsızca harcadığı su yüzünden birçok hemşerisinin su sorunu yaşamasına sebep oluyor.

Vatandaşlardan ricam çevresinde kaçak su kullanımı olanları belediyeye İHBAR etmeleridir.

Fatura ödeyenleri enayi durumuna düşmekten kurtarmak boynumuzun borcudur.