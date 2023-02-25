Şenkul: “Girne Antik Liman yeniden hepimizin uğramak için can atacağı bir yer olacak”

Girne Antik Liman yenileme projesi çalışmalarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri paylaşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Yakın zamanda Girne Antik Liman yeniden hepimizin uğramak için can atacağı bir yer olacak” dedi.

Girne Antik Liman tadil çalışmalarında eski tren raylarının ortaya çıktığını ifade eden Şenkul, bu bölüme tarihi yapılar ile birlikte üzerlerine inşaa edilecek cam zemin sayesinde Limanın değerine değer katacağını kaydetti.

Bahsi geçen çalışma için gerekli istişareleri başlattığını anlatan Şenkul, Turizm Bakanlığı’ndan olumlu yanıt aldıklarını belirterek, “tek ihtiyacımız sorumluların uyum içinde çalışması” dedi.

Şenkul’un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“Girne Antik Liman tadil çalışmalarında ortaya çıkarılan eski raylar Cafe 34 olarak bilinen bölümün önündeki tarihi yapılar ile birlikte üzerlerine inşaa edilecek CAM zemin sayesinde Limanımızın değerine değer katacak.

Turizm Bakanlığı Proje yetkilisinden bunu talep etmek için aramıştım az önce ve onların da ayni düşüncede olduklarını öğrenince çok mutlu oldum.

Hem tarihimize sahip çıkıp hem de mekanları günün koşullarına uygun hale getirmek mümkün.

Bu noktada tek ihtiyacımız sorumluların uyum içinde çalışması.

Yakın zamanda Girne Antik Liman yeniden hepimizin uğramak için can atacağı bir yer olacak inşallah.

Turizm Bakanlığı bu şekilde devam ettikçe Girne Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız çünkü: Biz Birlikte GİRNEYİZ”