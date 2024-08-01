“Senin yüzünü ezberledim, buradan çıktığımda seni bulup öldüreceğim”

Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehditi Kasti Hasar, Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır hareket, İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı T.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı.

Taluğ, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde zanlının sarhoş bir vaziyette Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye giderek konu iş yeri sahibi T.B’nin eşini polise şikâyet ettiği gerekçesi ile bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı nedeniyle yapılan şikâyet üzerine görevli polisler tarafından Lefkoşa adli şubeye getirildiğini ifade etti.

Adli Şube’de görevli polisler tarafından zanlıya alkol testi yapılmak istenmesi üzerine nefes örneği vermeyi reddederek sarhoş bir vaziyette, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “ O T.B buraya gelecek s*kecem anasını” diye bağırarak rahatsızlık yapıp, elleri ve kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunmaya başlaması üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından hücreye indirilmeye çalışıldığı sırada görevli polisler K.Ç ve E.Y’e yumruk vurmak sureti ile her iki polis memurunu da darp edip görevlerinden men ettiğini belirterek ayrıca hücrelerde kontrol odasında bulunduğu esnada polis memuru H.Ç’ye hitaben “Senin yüzünü ezberledim yarın buradan çıktığımda seni bulup öldüreceğim” şeklinde şiddet tehdidinde bulunup kontrol odasının camına kasten ve kanunsuz olarak yumruk atarak kırıp kasti hasara uğrat tığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Süleyman Taluğ zanlının makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığı cama yumruk atıp kırmasından ötürü elinde meydana gelen yaranın tedavisinin hastaneye götürülerek müdahale yapıldığını ve taburcu edildiğini belirtti.

Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.