HMAS TEAL, Girne’de Denizcilik Müzesi olarak kapılarını açıyor

Yaklaşık 80 yıllık geçmişe sahip tarihi mayın tarama gemisi HMAS TEAL, Girne Ticaret Limanı'nda oluşturulan Denizcilik Müzesi ile yeni bir işlev kazanıyor. Denizcilik tarihine ilişkin eserler, koleksiyonlar ve çağdaş sanat çalışmalarını bir araya getiren müze, 1 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açacak.

İngiltere'de HMS JACTON adıyla inşa edilen gemi, daha sonra Avustralya Kraliyet Donanması envanterine katılarak HMAS TEAL adını aldı. Uzun yıllar askeri görevlerde kullanılan gemi, İngiliz Kraliyet Donanması'nın geliştirdiği Ton sınıfı mayın tarama gemilerinin günümüze ulaşan son örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

1973 yılında donanmadan ayrılan HMAS TEAL, sonraki yıllarda dalış destek gemisi, yolcu gemisi ve balıkçı gemisi olarak da hizmet verdi. Gemi, 1994 yılında Kıbrıs'a getirildikten sonra ise Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Denizcilik Fakülteleri'nin uygulamalı eğitimlerinde kullanıldı. Bu süreçte yüzlerce kaptan, güverte zabiti ve denizcilik öğrencisinin eğitimine katkı sağladı.

Denizcilik Müzesi'nde Akdeniz ve Kıbrıs'ın denizcilik tarihini yansıtan tarihi belgeler, haritalar, navigasyon cihazları, denizcilik objeleri ve çeşitli koleksiyonlar sergilenecek. Müzenin farklı bölümlerinde ayrıca deniz temalı çağdaş sanat eserleri de yer alacak. Geminin köprüüstü, makine dairesi, yaşam alanları ve güverteleri ziyaretçilerin gezebileceği sergi alanları olarak düzenlendi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, projenin yalnızca tarihi bir geminin korunmasından ibaret olmadığını belirterek, Denizcilik Müzesi'nin Akdeniz ve Kıbrıs'ın denizcilik mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak yaşayan bir kültür merkezi olarak tasarlandığını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilim, kültür ve sanatı bir araya getiren çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Günsel, Denizcilik Müzesi ile birlikte üniversitenin öncülüğünde hayata geçirilen faal müze sayısının altıya ulaştığını söyledi. Günsel, farklı alanlarda oluşturulan müzelerin ülkenin kültürel mirasının korunmasına katkı sunduğunu ve Kıbrıs'ın uluslararası ölçekte önemli bir kültür ve müzecilik merkezi olmasına destek verdiğini belirtti.

Denizcilik Müzesi'nin hem kültürel yaşama hem de turizme katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade eden Günsel, müzenin denizcilik tarihini koruyan ve ziyaretçilere aktaran önemli bir merkez olacağına inandıklarını dile getirdi.