Atan: “Kamu çalışanının emeği daha fazla geciktirilemez”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, kamu çalışanlarının ek mesai ödemelerinde yaşanan gecikmelerin kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirterek, çalışanların alın terinin karşılığını zamanında almasının anayasal ve yasal bir hak olduğunu söyledi.

Haziran ayı ek mesailerinin gündeme geldiği bir dönemde kamu çalışanlarının hâlâ Nisan ayına ait ek mesai ücretlerini alamadığını ifade eden Atan, yaşanan gecikmelerin çalışanları ekonomik açıdan daha da zor durumda bıraktığını vurguladı.

Atan, 31 Temmuz’a kadar Nisan ayına ait ek mesai ödemelerinin yapılmaması halinde sendika olarak gerekli demokratik ve hukuki adımları atacaklarını belirterek, “Çalışanlarımızın sabrının da bir sınırı vardır. Alın teri üzerinden tasarruf yapılamaz. Emeğin karşılığı eksiksiz ve zamanında ödenmelidir.” dedi.

Ek mesai ödemelerinin Kamu Görevlileri Yasası’nda belirtilen süreler içerisinde yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Atan, bu konuda hukuki sürecin de işletileceğini ifade etti.

Hükümete çağrıda bulunan Atan, kamu çalışanlarına verilen sözlerin tutulmasını ve biriken ek mesai ödemelerine ilişkin somut adımların gecikmeden atılmasını isteyerek, çalışanların haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini kaydetti.