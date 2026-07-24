“BMGK kararlarının çerçevesinin ötesindeki fikirlere cevabımız kesinlikle olumsuzdur”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Kıbrıs sorununa ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinin dışında kalan her türlü çözüm önerisinin reddedileceğini açıkladı.

Cyprus Mail’in haberine göre hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, amacın, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde, 2017'de Crans Montana'da bırakılan noktadan kapsamlı müzakerelere yeniden başlamak olduğunu söyledi.

Letymbiotis, "Hedef değişmedi," diyerek çözümün BM kararlarına uygun ve AB hukukuyla uyumlu olarak "tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimlik" temelinde olması gerektiğini ifade etti.

Hem BM hem de Kıbrıs Türk tarafının sunduğu olası yeni fikirler ve son raporlarda gevşek bir konfederasyon modeline doğru bir sapma olasılığının sorulması üzerine Letymbiotis bu tür önerilerden haberdar olmadığını söyledi.

Kıbrıslı Rum sözcü, "Herhangi birinden gelen fikirler BM Güvenlik Konseyi kararlarının çerçevesinin ötesine geçerse, cevabımız kesinlikle olumsuzdur" dedi.

Letymbiotis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin talep ettiği genişletilmiş konferansın kendi başına bir amaç olmayacağını, müzakereleri yeniden başlatmaya yönelik bir adım olacağını da sözlerine ekledi.

Letymbiotis, "Amaç, esaslı müzakerelerin yeniden başlamasıdır " dedi ve ilerleme kaydedilebilmesi için tüm tarafların siyasi irade göstermesi gerektiğini ifade etti.