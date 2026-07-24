“En gerçekçi çözüm, iki devletin yan yana var olması”
TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile görüştü.
TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile görüştü.
TC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ı kabul etti.
“Statüyü tanımayan yaklaşımlar çözüme fayda sağlamaz”
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Kabulde, BM Genel Sekreteri Guterres’in Ada’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Bakan Fidan görüşmede; Türkiye’nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını aktarmıştır.
Bakan Fidan, Ada’daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü tanımayan yaklaşımların çözüm yönünde fayda sağlamayacağını belirtmiştir” ifadeleri kullanıldı.