KSTU’dan çocuk gelişimi öğrencilerine gölge öğretmenlik sertifikası

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerinin mesleki yetkinliklerini ve istihdam olanaklarını artırmaya yönelik yenilikçi bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi verilen Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine, Mavi Diploma’nın yanı sıra Gölge Öğretmenlik Sertifikası verilecek.

Özel çocuklarımızın eğitim ve sosyal hayata uyum süreçlerinde önemli görevler üstlenen gölge öğretmenlere duyulan ihtiyaç, Türkiye başta olmak üzere küresel çapta her geçen gün artıyor. Üniversite tarafından sunulacak Gölge Öğretmenlik Sertifikası ile öğrencilerin henüz mezun olmadan bu alanda uzmanlaşmaları ve çalışma hayatına daha donanımlı biçimde hazırlanmaları hedefleniyor. Söz konusu sertifikanın, KSTU Çocuk Gelişimi Bölümü mezunlarının hızlı iş sahibi olabilmelerine önemli katkı sağlayacağı bekleniyor.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ayrıca sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda, Çocuk Gelişimi Bölümünü tercih edecek öğrencilere ÖSYM burslarına ilave olarak yüzde 50 tercih bursu sağlayacak.