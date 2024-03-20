“Sendikaların grevleri itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sendikaların grev yapmalarına yönelik oluşturulmaya çalışılan algıya tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sendikaların grev konusundaki itibarının zedelenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Erhürman, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ'in Merkezi Cezaevi'nde düzenledikleri grev hakkında da görüş bildirdi. Ülkedeki kontrolsüz nüfus artışının cezaevlerindeki korkunç durumu tetiklediğini belirten Erhürman, sendikaların cezaevlerindeki işçi istihdamı taleplerini hatırlattı.

Üç sendikanın cezaevlerinde istihdam edilmesi gereken işçi sayısına dikkat çektiğini ifade eden Erhürman, bu taleplerin hükümetin sorumluluğunu hatırlattığını vurguladı.

İçişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerin sonucunda sendikalarla uzlaşma sağlandığını belirten Erhürman, hükümetin bu talepleri kabul ettiğini ancak gereğinin yapılmadığını dile getirdi.

Erhürman, son olarak, sendikaların grev yapma algısının sürdürülmesine ve itibarsızlaştırılmasına yönelik eleştirilerde bulunarak, gerçek sorunların üzerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sendikalar Zırt Pırt Greve Gidiyor"

Evet, böyle bir algı yaratıldı bu ülkede! Pek çok kesim, kurum gibi sendikalar da itibarsızlaştırılmaya çalışıldı, çalışılıyor!

Bugün, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ'in Merkezi Cezaevi'nde gerçekleştirdikleri grev üzerinde düşünmek gerekiyor.

Ülkede kontrolsüz nüfus artışının da etkisiyle cezaevi korkunç durumda herkesin bildiği gibi. Üç sendika ne diyor? "149 kişi istihdam ettiniz. Cezaevi'ne bir kişi bile göndermediniz. Üstelik, dönemin İçişleri Bakanı'nın Başbakanlığa yönelik 4 Ocak 2023 tarihli yazısında 'cezaevinde ivedi işçi istihdamı' talebi varken".

Yani sendikalar aslında "hükumet"in yapması gereken işi hatırlatıyor, hatta kamudaki eksiklikleri tespit etme noktasında "yapıyor" bile denilebilir.

Nitekim İçişleri Bakanı sonra sendikalarla görüşüyor ve "uzlaşmaya varılıyor". Demek ki talebin haklı olduğunu, yani "Cezaevi"nde böyle bir ihtiyaç bulunduğunu "hükumet" de kabul ediyor! Madem ki talep haklı, 149 kişi istihdam edilirken neden bu ihtiyaç için bir kişi bile görevlendirilmediniz?

"Sendikalar zırt pırt" grev yapıyor algısı yaratmaya, onları itibarsızlaştırmak için uğraşmaya devam mı bu şartlarda?!"