Sendikacılar pazartesi anılıyor

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), bir sendikal toplantıya katılmak üzere Mağusa’ya giderken bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden sendikacıların pazartesi saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabirleri başında anılacağını açıkladı.

Türk-Sen, konuyla ilgili açıklamasında, bu kazada yaralı olarak hayatta kalan ve daha sonra vefat edenlere tanrıdan rahmet, hayatta olan meslektaşlarına da sağlıklı bir yaşam diledi.

12 Ocak 1983 tarihinde Magosa’daki bir sendikal toplantıya katılmak üzere Mağusa’ya giderken elim bir trafik kazası sonucunda Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal ve Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal hayatını kaybetmişti.