İkamet izinsiz 5 kişi hakkında yasal işlem

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Merkezi, polis ve kaymakamlıklarla iş birliği içerisinde ada genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Altı ilçedeki denetimlerde, ikamet izinsiz beş kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ülke genelindeki göç ve ikamet konularına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Göç Merkezi tarafından, Polis Genel Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıklarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, altı ilçede kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetimlerde, beş kişinin ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği belirlendi. Söz konusu kişiler hakkında gerekli yasal süreç başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın, polis teşkilatı ve kaymakamlıklarla iş birliği içerisinde göç ve ikamet mevzuatına yönelik denetimlerini ülke genelinde sürdüreceği belirtildi.