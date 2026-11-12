“Borçları kapattık, kentin dönüşümünü başlattık”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve CTP Başkan Adayı Dr. Süleyman Uluçay, 4 yıllık icraatlarını ve yeni dönem projelerini basın mensuplarıyla paylaştı. 182 milyon TL’lik belediye borcunu 2 yılda sıfırlayıp kente 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını vurgulayan Uluçay; Salamis Caddesi’ni söz verdikleri tarihte tamamlayarak trafiğe açtıklarını, sırada Kent Meydanı projesinin olduğunu ve ihalesi tamamlanan Ayluga (Çanakkale) Göleti projesinde ise yapım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Adayı Dr. Süleyman Uluçay, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Lefkoşa’daki Paradise Park’ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek 4 yıllık görev süresindeki icraatlarını ve yeni dönem projelerini anlattı.

Toplantıda mali disiplin, tamamlanan büyük altyapı projeleri ve Gazimağusa’nın çehresini değiştirecek yeni adımlar öne çıktı.

“182 milyon TL’lik borcu 2 yılda sıfırladık, 1 Milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık”

Göreve geldikleri Aralık ayında belediye bütçesinin 238 milyon TL, devraldıkları borcun ise 182 milyon TL olduğunu hatırlatan Uluçay, uyguladıkları mali disiplin sayesinde bu borcu 2 yılın sonunda tamamen kapattıklarını vurguladı. Uluçay, 4 yıllık görev süresi boyunca kente 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti.

“Salamis Caddesi söz verildiği gibi bitti, sırada kent meydanı var”

Yıllardır kazılı halde bekleyen Salamis Caddesi’nin dönüşümünü tamamladıklarını belirten Uluçay, projenin söz verdikleri tarihte bitirilerek dün akşam itibarıyla trafiğe açıldığını duyurdu.

Çalışmanın sadece bir asfalt yenilemesi olmadığını, su, elektrik, telefon altyapıları ile bisiklet yolları ve kaldırımları kapsayan bütüncül bir dönüşüm olduğunu kaydeden Uluçay, "Şehrin dönüşümünü en önemli merkez olan Salamis Yolu'ndan başlattık. Şimdi bunun bir parçası olarak yeni bir Kent Meydanı oluşturuyoruz" dedi.

Ayluga (Çanakkale) Göleti ihalesi tamamlandı, çalışmalar başladı

Bugüne kadar görev yapan tüm belediye başkanlarının ve adaylarının ortak hayali olan Ayluga (Çanakkale) Göleti projesinde somut adım atıldığını açıklayan Uluçay, projenin ihale sürecinin tamamlandığını ve belediyenin öz kaynaklarıyla 1 kilometrelik ilk etabın yapımına başlandığını müjdeledi.

Bölgenin rehabilite edilerek "Ayluga Doğal Yaşam Parkı" adıyla halkın kullanımına sunulacağını belirtti.

Su yönetiminde tasarruf ve altyapı yatırımları:

“40 KM su hattı döşedik, suyu kontrol altına aldık”

Görev süreleri boyunca en çok mesai harcadıkları alanın su yönetimi ve altyapı olduğunu vurgulayan Uluçay, Kıbrıs’ın güneyinden gelen yıllık 400 bin ton suyun 1,5 yıl önce kesilmesi üzerine Maraş bölgesine süratle yeni su hattı çekerek vatandaşların mağduriyetini önlediklerini kaydetti.

4 yılda toplam 40 kilometre yeni su hattı döşediklerini aktaran Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde ilk kez hayata geçirilen SCADA sistemiyle suyun gerçek anlamda kontrol altına alındığını, bu sayede elektrik tüketiminde yüzde 48 tasarruf sağlanırken su patlaklarının da ciddi oranda azaldığını ifade etti.

Uluçay ayrıca, Elçilik Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ajansı ile Su İşleri Dairesi iş birliğinde su ana deposunun tamamen yenilenmesi için ihale sürecinin devam ettiğini, deniz suyundan arıtma tesisini yeniden canlandırmak ve Güvercinlik üzerinden ana depoya yeni boru hattı uzatmak için de girişimlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Filoya sıfır araçlar eklendi, şikayetlerin yüzde 94’ü çözüldü

Temizlik ve çevre hizmetlerinde 3 yıllık master plan çerçevesinde hareket ettiklerini söyleyen Uluçay, çöp toplama filosunu yenileme programı kapsamında 4 adet sıfır çöp toplama kamyonunu hizmete aldıklarını, beşinci aracın ise yılbaşında geleceğini açıkladı.

Yaz aylarında karasinek oluşumunu önlemek amacıyla konteyner yıkama aracını devreye soktuklarını belirten Uluçay, 8-9 aylık dönemde Halkla İlişkiler birimine ulaşan 5 binin üzerindeki temizlik şikayetinin yüzde 94’ünün çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Kamuda örnek olacak “Performans Değerlendirme Sistemi”

İnsan kaynakları alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm kamu kurumlarına örnek olabilecek bir yöntem geliştirdiklerini belirten Uluçay, Mart 2024’te "Performans Değerlendirme Sistemi"ni başlattıklarını duyurdu.

Belediye şirketi bünyesinde çalışan 380 personelin çoklu değerlendirme, kıdem, mesleki yetkinlik ve çalışma koşulları kriterleriyle 6 ayda bir puanlandığını ve yıllık 72 milyon TL’lik bütçenin bu puanlara göre dağıtıldığını aktaran Uluçay, hiçbir çalışanın asgari ücret almadığını, maaşların asgari ücretin 18 bin TL ile 30 bin TL üzerine çıktığını ve sigorta ile ihtiyat sandığı yatırımlarının bu yüksek maaşlar üzerinden yapıldığını vurguladı.

Sahiller halka açıldı, okullara 24 saat destek sağlandı

Sosyal belediyecilik ve kamusal alanların halkla buluşturulması noktasında önemli adımlar attıklarını kaydeden Uluçay, üç özel işletme alanı hariç kentteki tüm plaj ve sahillerin belediye kontrolünde halkın kullanımına açıldığını söyledi.

Tarihi Gülseren Askeri Gazinosu’na ait belediye alanında büfe ve piknik alanı oluşturma çalışmalarının sürdüğünü ve projenin önümüzdeki Nisan ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Uluçay, kentteki okulların yönetimlerine ve okul aile birliklerine 24 saat kesintisiz destek verdiklerini, ayrıca atık su arıtma tesisinden elde edilen suyla hayvancılık için yem üretimine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Tarihi miras canlandı, gece turları ilgi gördü

Gazimağusa’nın tarihi dokusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Uluçay, Eski Eserler Dairesi ile yapılan protokol çerçevesinde 3 yılda 20’den fazla tarihi noktada restorasyon çalışması yürüttüklerini ve 70 yıldır bakımsız bekleyen Canbulat Kapısı’nı temizleyip yenilediklerini anlattı.

Başlattıkları gece turlarının büyük ilgi gördüğünü belirten Uluçay, düzenlenen iki tura aralarında büyükelçilerin de bulunduğu 700’e yakın kişinin katıldığını kaydetti.

Çıraklık okulu büyüyor, Tuzla’ya olimpik spor parkı geliyor:

“Bizi en çok gururlandıran proje, çıraklık eğitimi oldu”

Kentte yaşanan ara eleman sıkıntısına çözüm üretmek amacıyla Eğitim Bakanlığı ve Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ile iş birliği içinde belediye binalarında Çıraklık Okulu’nu açtıklarını hatırlatan Uluçay, 25 öğrenciyle başlayan okulda sayının 100’ün üzerine çıktığını gururla paylaştı.

Spor yatırımlarına da değinen Uluçay, uluslararası tenis turnuvası için 6 yeni tenis kortu inşa ettiklerini, Milli Olimpiyat Komitesi ile imzalanan protokol doğrultusunda ise 28 farklı spor dalına ev sahipliği yapacak "Tuzla Olimpik Spor Parkı" projesini peyderpey hayata geçireceklerini duyurdu.

Hurmalı Çember’e Temmuz-Ağustos ayında müdahale edilecek

Ulaşım master planı kapsamında kent içi trafiği rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade eden Uluçay, Gazimağusa’nın en yoğun noktalarından biri olan ve günlük ortalama 60 binin üzerinde aracın geçtiği Hurmalı Çember’e trafiğin en sakin olduğu önümüzdeki Temmuz-Ağustos aylarında müdahale ederek kapsamlı bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Uluçay ayrıca, peyzaj çalışmalarıyla kente yeni bir ruh kattıklarını, Trabzon ve Gaziantep büyükşehir belediyeleriyle kardeş şehir ilişkileri kurduklarını belirtti.

Süleyman Uluçay, Gazimağusa’yı yeni dönemde de güçlü ve uyumlu bir belediye meclisi kadrosuyla yönetmeye ve yarım kalan dönüşüm projelerini tamamlamaya hazır olduklarını belirterek konuşmasını noktaladı.