Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Adayı Hasan Tosunoğlu, Nazar Erişkin ile Güne Dair programına konuk olarak yaklaşan seçimlere, siyasi ahlaka, olası koalisyon senaryolarına ve gündemdeki bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim yarışındaki hedeflerini iddialı bir dille ortaya koyan Tosunoğlu, “Yazın bir yere, Demokrat Parti bu sınavı üçüncülükle bitirecek” diyerek DP’nin yeni dönemde ülkenin yönetiminde etkin ve belirleyici bir rol üstleneceğini vurguladı.

Partisinin kurucu felsefesine ve siyasi duruşuna dair önemli mesajlar veren Tosunoğlu, 1992 "Dokuzlar Hareketi" ruhunun bugün de sürdürülmesi yönünde güçlü bir talep olduğunu vurgularken, hakkındaki soruşturma sürecinde partisini korumak adına ortaya koyduğu tavrı anlattı.

"Dokunulmazlığın arkasına sığınmadım, kendimi partime siper ettim"

Siyasi ahlak ve şeffaflık konusunda net mesajlar veren Tosunoğlu, hakkında gündeme gelen soruşturma dosyasını daha kamuoyu ve basın duymadan bizzat kendisinin açıkladığını ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Partisinin siyasi yıpratma operasyonlarından zarar görmemesi adına hem vekillikten hem de partisinden istifa iradesi koyduğunu belirten Tosunoğlu, “Bizim verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Makamların ya da dokunulmazlık zırhının arkasına saklananlardan değil, partisi yara almasın diye göğsünü siper edenlerdeniz” dedi.

"1992 'Dokuzlar Hareketi' ruhunun devamı için güçlü bir talep var"

Demokrat Parti’nin 1992 yılında tek sesliliğe ve dayatmacı siyaset anlayışına karşı "Dokuzlar Hareketi"nin cesaretiyle kurulan köklü bir irade olduğunu hatırlatan Tosunoğlu, günümüzde de aynı ruhun devam etmesi yönünde güçlü bir beklenti ve talep bulunduğunu ifade etti.

Geçmişte CTP ile kurulan koalisyonlar dahil olmak üzere DP’nin her dönemde toplumsal uzlaşıyı ve devlet ciddiyetini temsil ettiğini kaydeden Tosunoğlu, mevcut hükümet ortağı UBP ile olan ilişkilere de değinerek DP’nin hiçbir zaman sıradan bir "sayı tamamlayıcı" ya da başkasının gölgesinde kalan bir yapı olamayacağının altını çizdi.

"Takvimli icraat protokolü olmadan koalisyon olmaz"

Seçim sonrasında oluşacak yeni yönetim yapısında söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirten Tosunoğlu, artık bakanlık veya koltuk pazarlıklarının geride kaldığını söyledi.

Tosunoğlu, “DP'nin olduğu masada kimse tek başına bildiğini okuyamaz. Ülkenin ekonomik sorunlarını çözecek, hayat pahalılığını durduracak ve gün gün takvimlendirilmiş somut bir icraat protokolü önümüze konulmadan hiçbir koalisyonun parçası olmayız” ifadelerini kullandı.

"Bedelli askerlik kaynağı doğrudan GKK altyapısına ve personeline aktarılmalı"

Gündemdeki bedelli askerlik tartışmalarına da değinen Tosunoğlu, bu düzenlemenin Maliye’nin genel bütçe açıklarını kapatma aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Tosunoğlu, “Bize göre bedelli askerlikten elde edilecek tek bir kuruş bile Maliye’nin genel bütçesine, cari harcamalara veya makam araçlarına gitmemelidir. Oluşturulacak şeffaf bir fon üzerinden bu kaynak doğrudan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın altyapısına, mevcut ve ihtiyaç duyulan personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesine aktarılmalıdır” şeklinde konuştu.